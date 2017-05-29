Форварды «Нэшвилла» Фишер и Смит могут сыграть уже в первом матче финала

Нападающие «Нэшвилл Предаторз» Майк Фишер и Крэйг Смит могут принять участие уже в первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». Игроки находились в лазарете команды. Оба хоккеиста отправились с командой в Питтсбург. Как сообщает официальный сайт НХЛ, тренеры рассчитывают на всех отправившихся на выезд хоккеистов.
Фишер в 14 матчах текущего плей-офф Национальной хоккейной лиги очков не заработал, на счету Смита 1 (0+1) очко в четырёх матчах.
«Нэшвилл» впервые в своей истории дошёл до финала розыгрыша Кубка Стэнли. Серия возьмёт старт 30 мая в 03:00 по московскому времени.
От Ринне до Суббэна. Как финалист Кубка Стэнли «Нэшвилл» собирал команду
Вторая часть рассказа о финалистах Кубка Стэнли-2017. На очереди команды-сенсации – «Нэшвилл Предаторз».