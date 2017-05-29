Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Пи Кей Суббэн поработал журналистом, задав смешные вопросы игрокам «Нэшвилла»

29 мая 2017, понедельник. 17:20. Хоккей

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн поработал журналистом перед стартом финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».

Во время общения игроков с прессой Суббэн сам взял микрофон и стал задавать партнёрам по команде забавные вопросы. Например, он спросил у Майка Фишера, каково это — быть самым симпатичным парнем в команде. Над Верноном Фиддлером Суббэн пошутил, что тот играет 32 года и только сейчас добрался до финала, а также спросил, кто, по его мнению, красивее — Сидни Кросби или Фишер.

Райану Эллису пришлось отвечать на вопрос, как он справляется с успехом у противоположного пола, учитывая, что тот выигрывал молодёжный чемпионат мира и титул в молодёжной лиге.

От Ринне до Суббэна. Как финалист Кубка Стэнли «Нэшвилл» собирал команду
Вторая часть рассказа о финалистах Кубка Стэнли-2017. На очереди команды-сенсации – «Нэшвилл Предаторз».

Видео можно посмотреть в официальном аккаунте НХЛ в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Пи Кей Суббэн
Новости. Хоккей
29 мая 2017, понедельник
17:38 «Куньлунь» подписал двусторонние контракты с четырьмя россиянами
17:28 Сергачёв: в следующем году хочу играть в «Монреале» и завоевать ещё один кубок
17:20 Пи Кей Суббэн поработал журналистом, задав смешные вопросы игрокам «Нэшвилла»
16:51 Форварды «Нэшвилла» Фишер и Смит могут сыграть уже в первом матче финала
15:58 «Куньлунь» подписал канадца китайского происхождения из 3-й немецкой лиги
15:31 Финансирование «Кузни» будет на уровне сезона-2016/17, несмотря на заявку в ВХЛ
15:04 Экс-защитник «Локомотива» Холёс перейдёт во «Фрибур»
14:43 «Снежные Барсы» станут базовой командой для молодёжной сборной Казахстана
14:04 Гендиректор «Лады»: под руководством Аболса команда способна прогрессировать
14:00 Новиков: Россия не испортит Гаврикова, а только укрепит
13:34 Занковец: руководящие хоккеем специалисты должны обладать знаниями
13:00 Пашков: Анисин никому не нужен, а Жердеву пора сдавать коньки на склад
12:40 Шабанов: нам в Беларуси уже, может быть, хватит строить дворцы
12:15 Гюнцель: я новичок — и сразу в финале, какое-то сумасшествие
12:00 Кожевников: думаю, что Гаврикову надо оставаться в «Локомотиве»
11:42 Захаркин выступит в Казани на научно-практической конференции
11:09 Савицкис: контракт Озолиньша с рижским «Динамо» заключён по схеме «1+1»
11:08 «Амур» поздравил хабаровский СКА с выходом в РФПЛ
10:58 Озолиньш назначен главным тренером рижского «Динамо»
10:47 «Кузня» заявится в ВХЛ, «Кузнецкие Медведи» продолжат выступать в МХЛ
10:32 Руотсалайнен: возможно, у финнов недостаточно таланта для более скоростной игры
10:30 Воронин: нужно увеличить количество матчей в чемпионате Беларуси
10:29 Сергачёв вошёл в символическую сборную Мемориального кубка
10:15 Мюррей: в Питтсбурге особенная команда, и мне очень приятно, что я играю в ней
10:10 Министр спорта Беларуси: в Экстралиге дисбаланс
10:03 Захаров: в Беларуси тренеры НХЛ, канадцы, но я в этом плюса ни одного не увидел
09:58 Бракко — 24-й игрок в истории, выигравший МЧМ и Мемориальный кубок в один год
09:43 Лукашенко: не дело, что президент с дизайнерами шьют форму для команды
09:30 Каллен: «Питтсбург» стал идеальным местом для меня
09:23 Шапиро: пока тренерский штаб минского «Динамо» останется прежним
09:19 Защитник Кинрейд стал игроком «Куньлуня»
09:15 Фишер: игроки «Нэшвилла» не думают о статусе аутсайдера в финале
09:09 Каспарайтис признался, что без раздумий отдал бы титул MVP Малкину
09:00 Хёрнквист: если не получится сыграть в первом матче финала, то выйду во втором
08:49 Патрик: я уверен, что смогу провести следующий сезон без травм
08:45 Филиппенко: «Амур» укомплектован и готов к решению задач
08:01 Каспарайтис: «Питтсбург» силён по духу, не укомплектован звёздами, как в 90-е
06:59 Сергачёв — шестой российский хоккеист, ставший обладателем Мемориального кубка
06:25 Малкин: не хочу быть первым парнем где-нибудь в «Каролине»
05:25 Куниц: у Малкина другой уровень медийной популярности, нежели у Кросби
04:23 Кросби: Малкин так же голоден до побед, как и 10 лет назад
04:05 Флёри: в Малкине не меняется главное — желание побеждать
03:37 Малкин: во время первого финала Кубка Стэнли ночью даже спать не мог
00:49 Хэйнси: хотел сыграть 100 игр в плей-офф и выиграть три кубка, но вышло иначе
00:18 Дейли: смотреть прошлогодний финал «Питтсбурга» с трибуны было отстоем
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017