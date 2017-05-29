Пи Кей Суббэн поработал журналистом, задав смешные вопросы игрокам «Нэшвилла»

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн поработал журналистом перед стартом финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».

Во время общения игроков с прессой Суббэн сам взял микрофон и стал задавать партнёрам по команде забавные вопросы. Например, он спросил у Майка Фишера, каково это — быть самым симпатичным парнем в команде. Над Верноном Фиддлером Суббэн пошутил, что тот играет 32 года и только сейчас добрался до финала, а также спросил, кто, по его мнению, красивее — Сидни Кросби или Фишер.

Райану Эллису пришлось отвечать на вопрос, как он справляется с успехом у противоположного пола, учитывая, что тот выигрывал молодёжный чемпионат мира и титул в молодёжной лиге.

От Ринне до Суббэна. Как финалист Кубка Стэнли «Нэшвилл» собирал команду Вторая часть рассказа о финалистах Кубка Стэнли-2017. На очереди команды-сенсации – «Нэшвилл Предаторз».

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