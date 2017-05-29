Сергачёв: в следующем году хочу играть в «Монреале» и завоевать ещё один кубок

Защитник «Виндзора» Михаил Сергачёв после завоевания Мемориального кубка заявил, что в следующем сезоне рассчитывает играть в «Монреаль Канадиенс» и постарается завоевать в НХЛ ещё один кубок.

«Нереальные ощущения. Если бы мне сказали два года назад, что это случится, я бы не поверил. Но мы это сделали, выиграли Мемориальный кубок. Я счастлив.

Надеюсь, это был мой последний матч в молодёжной команде. Я хочу двигаться дальше — в следующем сезоне играть в НХЛ и постараться завоевать ещё один кубок. Думаю, я буду готов, буду заниматься летом и хорошо проявлю себя в тренировочном лагере", — сказал Сергачёв в эфире RDS.