«Нефтехимик» подписал договор о сотрудничестве с клубом ВХЛ «Молот-Прикамье»

Директор «Нефтехимика» Раиль Якупов объявил о подписании договора о спортивном сотрудничестве с пермским «Молотом-Прикамье». Согласно этому договору «Нефтехимик» имеет возможность командировать в «Молот-Прикаьме» до 10 своих игроков, которые будут играть в Высшей хоккейной лиге, и в случае необходимости в любое время возвращать их обратно в Нижнекамск.

«У нас прежде был хороший опыт совместной работы с пермским клубом. Мы признательны руководству «Молота-Прикамье» за то, что оно приняло наше предложение. Плюс к этому мы знаем тренеров команды Сергея Вострикова и Николая Казакова. По прошлому году могу сказать, что они там из молодых игроков создали боевую команду, постоянно нацеленную на ворота противника. Всё это вместе взятое плюс географическое расположение города Перми в конечном итоге предопределило наш выбор.

У нас в настоящее время подобрался очень хороший пласт молодых игроков преимущественно 97-го года рождения. Эти ребята в прошлом сезоне не то что, образно говоря, понюхали порох Высшей лиги, а они там долгое время играли. Если по спортивному принципу кто-то из них не пробьётся в основу «Нефтехимика», то, мы считаем, таким ребятам лучше будет играть в ВХЛ, повышать там своё мастерство и быть готовыми в любое время к вызову в «Нефтехимик», — цитирует Якупова пресс-служба клуба.