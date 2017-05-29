Нападающий Хёрнквист вернётся в состав «Питтсбурга» в первом матче финала

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист вернётся в состав команды в первом матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан.

«Хёрнквист сыграет в первом матче. Я уже решил, кого он заменит, но не буду говорить», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Хёрнквист из-за травмы пропустил последние шесть матчей серии с «Оттава Сенаторз». Последний раз он выходил на лёд 13 мая.

Первый матч финальной серии состоится в ночь с 29 на 30 мая, начало — в 03:00 мск.