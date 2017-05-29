«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с форвардом Робином Ганзлом

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал контракт с чешским центрфорвардом Робином Ганзлом. Контракт с нападающим рассчитан на один год. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Всю карьеру чешский хоккеист провёл в родном чемпионате, выступая за клуб «Литвинов». В прошедшем сезоне он принял участие в 46 матчах, отметившись 28 (7+21) результативными баллами. Ганзл дебютировал за сборную Чехии на чемпионате мира по хоккею 2017 года и дошёл с командой до четвертьфинала. Он провёл 8 матчей и набрал 2 (1+1) очка.