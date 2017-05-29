Нил: «Нэшвилл» должен жёстко и внимательно играть против Кросби и Малкина

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Джеймс Нил поделился ожиданиями от первого матча финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».

«Первый матч будет очень важным. В этом плей-офф мы проделали хорошую работу, выходя готовыми и сфокусированными на первые матчи. Что будет важнее — придерживаться своей игры или закрыть лидеров „Питтсбурга“? И то и другое. Кросби, Малкин и Кессел — великолепные игроки, которые находятся в своей лучшей форме. Конечно, надо жёстко и внимательно играть против них, но в то же время нам надо быть готовыми показать свою игру. Чем больше мы будем атаковать, тем сложнее будет сопернику. Для нас важно выиграть первый матч. Мы хорошо отдохнули и подготовились, нам надо здорово начать матч, показывать свою игру с первых смен», — сказал Нил в эфире TSN.