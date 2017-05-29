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Бабенко: на Кубке Чёрного моря «красные» выполнили не всё, что задумывалось

29 мая 2017, понедельник. 20:36. Хоккей

Главный тренер молодёжной сборной России (белые) Юрий Бабенко после поражения от «красных» (2:4) подвёл итоги Кубка Чёрного моря.

«В заключительном матче опять не удалось выполнить то, что задумывалось. Немного не хватило концентрации, в связи с этим, начиная со второго периода, пришлось перейти на игру в три звена. А так как игры идут три дня подряд, даже невзирая на то, что ребята ещё молодые, физически это всё равно тяжеловато. Поэтому, наверное, не всё получилось. Плюс ко всему не удалось забросить в большинстве, а без этого выигрывать в хоккее тяжело. Подводя итоги турнира, надо сказать, что мы просмотрели ближайших кандидатов для чемпионата мира, это очень полезно. Есть большое поле для размышления, будем думать, советоваться, делиться своими впечатлениями. Из этого будет складываться общая картина», — цитирует Бабенко пресс-служба клуба.

Сборная России (красные) победила на Кубке Чёрного моря
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Юрий Бабенко
Новости. Хоккей
29 мая 2017, понедельник
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