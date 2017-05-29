Алексей Тертышный назначен главным тренером фарм-клуба «Куньлуня»

Принятый в Высшую хоккейную лигу китайский клуб «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» представил свой логотип и главного тренера команды.

Наставником фарм-клуба «Куньлуня» станет 40-летний специалист Алексей Тертышный, который в прошлом сезоне работал в тренерском штабе «Куньлуня». В сезоне-2015/16 трудился в МХЛ, возглавляя ханты-мансийских «Мамонтов Югры», а до этого был наставником и ассистентом главного тренера в челябинском «Челмете» (ВХЛ).

«Куньлунь Хэйлунцзян» начнёт выступление в ВХЛ в сезоне-2017/18.