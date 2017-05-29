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Алексей Тертышный назначен главным тренером фарм-клуба «Куньлуня»

29 мая 2017, понедельник. 20:59. Хоккей

Принятый в Высшую хоккейную лигу китайский клуб «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» представил свой логотип и главного тренера команды.

Наставником фарм-клуба «Куньлуня» станет 40-летний специалист Алексей Тертышный, который в прошлом сезоне работал в тренерском штабе «Куньлуня». В сезоне-2015/16 трудился в МХЛ, возглавляя ханты-мансийских «Мамонтов Югры», а до этого был наставником и ассистентом главного тренера в челябинском «Челмете» (ВХЛ).

«Куньлунь Хэйлунцзян» начнёт выступление в ВХЛ в сезоне-2017/18.

Фарм-клуб «Куньлуня» подписал с ФХР договор о вступлении в ВХЛ
Логотип фарм-клуба «Куньлуня»

Логотип фарм-клуба «Куньлуня»

Фото: vhlru.ru
Источник: Официальный сайт ВХЛ Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар Фото
Новости. Хоккей
29 мая 2017, понедельник
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