Защитник Томми Кивистё заключил новый двухлетний контракт с «Автомобилистом»

Финский защитник Томми Кивистё, будучи ограниченно свободным агентом, принял квалификационное предложение «Автомобилиста». Кивистё подписал двусторонний контракт на два года. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Для 25-летнего Кивистё следующий сезон станет третьим в составе екатеринбургской команды. В прошлом регулярном чемпионате он провёл 57 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и тремя передачами при показателе полезности "-20". Всего в КХЛ на его счету 13 (3+10) очков в 123 играх.