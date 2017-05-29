Вратарь Скрынник перешёл из СКА в «Куньлунь», Малыгин — из «Номада» в «Барыс»

Голкипер Александр Скрынник заключил двусторонний контракт на один год с «Куньлунь Ред Стар». Скрынник являлся неограниченно свободным агентом после завершения соглашения со СКА. Двустороннее соглашение на один год с «Барысом» подписал казахстанский вратарь Дмитрий Малыгин, который ранее играл за «Номад» в чемпионате Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

25-летний Скрынник в КХЛ не сыграл ни одного матча. В прошлом сезоне в ВХЛ за «СКА-Нева» он одержал 13 побед в 27 матчах, показав коэффициент надёжности 1,88 и процент отражённых бросков 91,4. Малыгин провёл за «Номад» 34 матча, пропуская в среднем 2,05 шайбы за игру и отразив 92,5% бросков.