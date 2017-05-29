Хёрнквист: «Питтсбург» ещё голоден, хочется вернуть чувство эйфории от победы

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли. «Пингвины» — действующие чемпионы и могут стать первой командой с 1998 года, защитившей титул. В решающем раунде они встретятся с «Нэшвилл Предаторз».

«Я могу точно сказать: мы ещё голодны и хотим использовать свой шанс, чтобы выиграть ещё раз. Никто не делал этого 20 лет, это сильная мотивация. Хочется вернуть это невероятное чувство эйфории. Прошлым летом я сказал, что этот трофей будет наш, сейчас я настроен точно так же», — цитирует Хёрнквиста Aftonbladet.