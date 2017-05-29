Лавиолетт: «Нэшвилл» не играл в финале, но это не значит, что мы неопытные

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» и отметил, что отсутствие опыта игры в решающей серии не должно сказаться на команде. Единственный игрок «хищников», ранее принимавший участие в финале, — Майк Фишер (4 матча в 2007 году в составе «Оттавы»).

«Пусть у нас нет опыта игры в финале, но большая часть нашей команда получала опыт в последние два года, начиная с серии с „Чикаго“. Тогда мы потеряли всех опытных игроков — Фишера и Уэбера — в первых двух играх, и у нас осталась очень молодая команда. И мы потрясающе играли в той серии. Потерпели поражение, но мы здорово показали себя с очень хорошей командой.

Опыт получаешь и когда проигрываешь, и когда выигрываешь, когда доходишь до седьмых матчей. Я не чувствую, что мы совсем беззащитны и лишены опыта. Он у нас есть. Перед финалом я готовил команду так же, как в регулярном сезоне и предыдущих раундах. В хоккейном мире мы рабы привычки, тут важно повторение всего — подготовки, исполнения. Хотя, без сомнений, все понимают, что стоит на кону", — цитирует Лавиолетта Sportsnet.