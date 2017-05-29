Шестеро россиян примут участие в преддрафтовых тестах НХЛ

Шестеро российских игроков примут участие в преддрафтовых тестах НХЛ, которые пройдут в Баффало 3 и 4 июня. Это нападающие Павел Колтыгин, Алексей Липанов, Никита Попугаев и Клим Костин, а также защитник Дмитрий Саморуков и вратарь Максим Жуков.

Колтыгин провёл сезон в QMJHL за «Драммондвиль», в 65 матчах набрав 47 (22+25) очков. Липанов в прошлом сезоне играл в системе московского «Динамо». В 21 матче ВХЛ он отметился 8 (3+5) очками, в 11 матчах МХЛ сделал три передачи. Костин также выступает в системе «Динамо», но большую часть сезона пропустил из-за травмы. Попугаев играл в WHL за «Муз Джо» и «Принс Джордж», набрал 69 (29+40) очков в 71 матче.

Саморуков провёл сезон в OHL, выступая за «Гельф», в 67 играх отметился 20 (4+16) набранными баллами. Жуков играл в USHL за «Грин-Бэй», принял участие в 31 встрече, показав процент отражённых бросков 91,3 и коэффициент надёжности 2,63.

Липанов, Колтыгин, Саморуков и Жуков в составе юниорской сборной России завоевали бронзовые медали чемпионата мира 2017 года.