Курри: Ринне — большая часть успеха «Нэшвилла», в финале буду болеть за них

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли финский хоккеист Яри Курри поделился ожиданиями от финала плей-офф НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» и высказал мнение об игре вратаря «хищников» Пекки Ринне.

«Пекка — большая часть успеха „Нэшвилла“, но хоккей — не театр одного актёра. „Предаторз“ показывают хороший хоккей, а когда в воротах играет такой голкипер, как Пекка, это добавляет остальным энергии и уверенности.

Я буду смотреть финал, пусть матчи и идут в ночное время. «Питтсбург» можно назвать фаворитом, но я буду на стороне «Нэшвилла», потому что он никогда не выигрывал Кубка Стэнли", — цитирует Курри Iltalehti.