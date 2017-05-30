Ринне: эмоции будут захлёстывать, не могу дождаться начала финала Кубка Стэнли

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился ожиданиями от старта финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».

«Вратарь всегда оказывает большое влияние на игру, вряд ли в этом финале будет иначе. Игра вратаря будет важна для „Питтсбурга“, а я должен хорошо сыграть за нашу команду.

Все понимают, что это финал, но я стараюсь не менять подготовку к матчам. Это сидит в голове, у нас почти никто не играл в финале. Нам надо наслаждаться моментом. Мы прошли длинный путь, и теперь у нас есть шанс сделать что-то особенное. Опыт помогает успокоиться и сосредоточиться на том, что я могу контролировать. Эмоции будут захлёстывать, но уже не терпится дождаться начала финала", — сказал Ринне в эфире TSN.