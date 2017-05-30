Величкин: «Кузня» много лет мучилась, но так рубить топором не совсем правильно

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением об исключении новокузнецкого «Металлурга» из КХЛ.

«Решение есть. Значит, надо действовать согласно нему. А голосовал я против, потому что, с одной стороны, решение где-то правильное — многие годы этот клуб мучился сам и мучил других. Но, с другой стороны, это огромный регион, который славится воспитанниками своей школы. И так в одночасье рубить топором… В вопросах хоккея, выращивания мастеров, подготовки резерва для сборной и клубов всех уровней орудовать топором не совсем правильно. Поэтому было бы хорошо в этот раз сделать «Кузне» последнее китайское, армянское или русское предупреждение. Думаю, это бы очень дисциплинировало все клубы. Если мы на следующий сезон наметили на исключение из КХЛ ещё три клуба — там, где «-3», можно было сделать и «-4». И тем самым создать сумасшедшую конкуренцию в хвосте таблицы среди клубов, их владельцев и спонсоров.

У людей есть честолюбие, амбиции. Нужно дать им возможность оправдать своё существование в КХЛ, показать, что клуб не просто так заслужил право многие годы выступать в элите хоккея, воспитав игроков уровня сборной России. А говорить, что клуб со своей школой может выступать и в ВХЛ… Конечно, он может. Никто это не оспаривает. Но люди, которые там живут, понимают, что они сейчас будут видеть у себя в городе «Сарыарку» и «Тверь». И это совершенно не то, что принимать на своем льду ЦСКА, СКА, московское «Динамо», «Магнитку» или «Авангард». Здесь интересы региона и клуба будут немного ущемлены. Исходя из этого было желание новокузнецкий «Металлург» сохранить в КХЛ. Тем более в этом году у «Кузни» вообще не было долгов», — цитируют Величкина «Известия».