Буше: игроки «Оттавы» должны понять, что в новом сезоне надо начинать с нуля

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше подвёл итоги сезона, в котором его команда добралась до финала Восточной конференции.

«Мы сделали огромный шаг в верном направлении, но надо быть готовыми к тому, что в новом сезоне придётся начать с чистого листа. Трудность состоит в том, и со мной уже такое случалось, что на будущий год ты забываешь, с чего начинал, что надо от матча к матчу строить всё заново. Реальность НХЛ такова, что попасть в плей-офф чрезвыйчано сложно. В нашем дивизионе каждый год в плей-офф попадают разные команды.

Игроки понимают, чего они достигли, но они должны осознать, что мы не начнём новый сезон там, где закончили предыдущий. Так не бывает, начинать всегда приходится с нуля», — цитирует Буше TSN.