«Вашингтон» и «Торонто» в марте 2018 года сыграют под открытым небом

«Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс» в следующем году проведут матч «Стадионной серии» НХЛ под открытым небом на стадионе Военно-морской академии, сообщается на официальном сайте лиги. Встреча состоится 3 марта 2018 года в Аннаполисе (штат Мэриленд).

Для обеих команд этот матч станет третьим по счёту на открытом стадионе. Ранее и «Вашингтон», и «Торонто» одержали по две победы в таких встречах.

«Вашингтон» в следующем сезоне может сыграть на арене Военно-морской академии

По итогам сезона-2016/17 «Кэпиталз» и «Мэйпл Лифс» пробились в плей-офф НХЛ, где встретились в первом раунде. «Вашингтон» отпраздновал победу в серии со счётом 4-2, но во втором раунде уступил «Питтсбург Пингвинз» — 3-4.