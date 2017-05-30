Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» в 1-й игре финальной серии, Малкин отметился голом

30 мая 2017, вторник. 06:02. Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» дома одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли со счётом 5:3.

На 16-й минуте матча при игре 5 на 3 счёт открыл Евгений Малкин, через минуту преимущество «Пингвинз» удвоил Конор Шири, а Ник Бонино установил счёт 3:0 по итогам первого периода. «Нэшвилл» отыгрался благодаря шайбам Райана Эллиса (29-я минута, в большинстве), Колтона Сиссонса (51-я минута, в большинстве) и Фредерика Годро (54-я минута). Однако голы Джейка Гюнцеля (57-я минута) и Ника Бонино (59-я минута, в пустые ворота) принесли победу «Питтсбургу».

Гол Малкина можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».

Сетка плей-офф Кубка Стэнли сезона-2016/17

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 1-й матч
30 мая 2017, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
5 : 3 3:0, 0:1, 2:2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Малкин (Дейли, Кросби) – 15:32 (5x3), 2:0 – Шири (Куниц, Кросби) – 16:37 (5x5), 3:0 – Бонино (Дюмоулин) – 19:43 (5x5), 3:1 – Эллис (Суббэн, Фишер) – 28:21 (5x4), 3:2 – Сиссонс (Йози, Ернкрок) – 50:06 (5x4), 3:3 – Годро (Уотсон, Фишер) – 53:29 (5x5), 4:3 – Гюнцель (Каллен, Шульц) – 56:43 (5x5), 5:3 – Бонино (Куниц) – 58:58 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин НХЛ
Новости. Хоккей
30 мая 2017, вторник
06:02 «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» в 1-й игре финальной серии, Малкин отметился голом
04:50 «Вашингтон» и «Торонто» в марте 2018 года сыграют под открытым небом
03:31 Матч звёзд НХЛ — 2018 пройдёт в Тампе
01:04 Ясность по будущему Зарипова в «Магнитке» наступит в июне
00:56 Буше: игроки «Оттавы» должны понять, что в новом сезоне надо начинать с нуля
00:54 Величкин: «Кузня» много лет мучилась, но так рубить топором не совсем правильно
00:52 Ринне: эмоции будут захлёстывать, не могу дождаться начала финала Кубка Стэнли
00:30 Форсберг: в плей-офф Суббэн стал ключом к успеху «Нэшвилла»
00:28 Мяяття: когда начнётся игра, наличие опыта в финале Кубка Стэнли будет не важно
29 мая 2017, понедельник
23:40 Курри: Ринне — большая часть успеха «Нэшвилла», в финале буду болеть за них
23:16 Грабовский: Плэтту не нравится, как к нему относится федерация хоккея Беларуси
23:06 Шестеро россиян примут участие в преддрафтовых тестах НХЛ
22:53 Лавиолетт: «Нэшвилл» не играл в финале, но это не значит, что мы неопытные
22:01 Хёрнквист: «Питтсбург» ещё голоден, хочется вернуть чувство эйфории от победы
21:43 Салливан: в НХЛ команды равные, поэтому так тяжело выйти в финал два раза подряд
21:12 Вратарь Скрынник перешёл из СКА в «Куньлунь», Малыгин — из «Номада» в «Барыс»
21:06 Защитник Томми Кивистё заключил новый двухлетний контракт с «Автомобилистом»
20:59 Алексей Тертышный назначен главным тренером фарм-клуба «Куньлуня»
20:44 Алтыбармакян: не валяли дурака, а активно отдохнули на Кубке Чёрного моря
20:36 Бабенко: на Кубке Чёрного моря «красные» выполнили не всё, что задумывалось
20:31 Браташ: на Кубке Чёрного моря посмотрели ребят в играх с серьёзным соперником
20:09 Нил: «Нэшвилл» должен жёстко и внимательно играть против Кросби и Малкина
20:00 Каллен: Кросби лучше всех понимает, что у «Питтсбурга» есть шанс войти в историю
19:37 Генменеджер «Оттавы»: на драфте расширения мы защитим Крэйга Андерсона
18:57 «Нефтехимик» объявил о подписании контракта с форвардом Робином Ганзлом
18:55 10 игроков «Оттавы» играли в плей-офф с травмами
18:22 Нападающий Хёрнквист вернётся в состав «Питтсбурга» в первом матче финала
18:13 «Нефтехимик» подписал договор о сотрудничестве с клубом ВХЛ «Молот-Прикамье»
18:08 Рутерфорд: если НХЛ не защищает таких звёзд, как Кросби, мы вернёмся в 1970-е
17:38 «Куньлунь» подписал двусторонние контракты с четырьмя россиянами
17:28 Сергачёв: в следующем году хочу играть в «Монреале» и завоевать ещё один кубок
17:20 Пи Кей Суббэн поработал журналистом, задав смешные вопросы игрокам «Нэшвилла»
16:51 Форварды «Нэшвилла» Фишер и Смит могут сыграть уже в первом матче финала
15:58 «Куньлунь» подписал канадца китайского происхождения из 3-й немецкой лиги
15:31 Финансирование «Кузни» будет на уровне сезона-2016/17, несмотря на заявку в ВХЛ
15:04 Экс-защитник «Локомотива» Холёс перейдёт во «Фрибур»
14:43 «Снежные Барсы» станут базовой командой для молодёжной сборной Казахстана
14:04 Гендиректор «Лады»: под руководством Аболса команда способна прогрессировать
14:00 Новиков: Россия не испортит Гаврикова, а только укрепит
13:34 Занковец: руководящие хоккеем специалисты должны обладать знаниями
13:00 Пашков: Анисин никому не нужен, а Жердеву пора сдавать коньки на склад
12:40 Шабанов: нам в Беларуси уже, может быть, хватит строить дворцы
12:15 Гюнцель: я новичок — и сразу в финале, какое-то сумасшествие
12:00 Кожевников: думаю, что Гаврикову надо оставаться в «Локомотиве»
11:42 Захаркин выступит в Казани на научно-практической конференции
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017