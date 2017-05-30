«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» в 1-й игре финальной серии, Малкин отметился голом

«Питтсбург Пингвинз» дома одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли со счётом 5:3.

На 16-й минуте матча при игре 5 на 3 счёт открыл Евгений Малкин, через минуту преимущество «Пингвинз» удвоил Конор Шири, а Ник Бонино установил счёт 3:0 по итогам первого периода. «Нэшвилл» отыгрался благодаря шайбам Райана Эллиса (29-я минута, в большинстве), Колтона Сиссонса (51-я минута, в большинстве) и Фредерика Годро (54-я минута). Однако голы Джейка Гюнцеля (57-я минута) и Ника Бонино (59-я минута, в пустые ворота) принесли победу «Питтсбургу».

Гол Малкина можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».

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