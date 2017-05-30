Зимин: впервые в истории нашего хоккея получили 4 шведов в одном клубе

Олимпийский чемпион Евгений Зимин подвёл промежуточные итоги трансферной кампании клубов КХЛ.

«Меня больше всего интригует ситуация в «Авангарде». С появлением форвардов Эверберга и Сундстрёма в Омске теперь целая шведская колония, включающая ещё и защитников Густафссона и Анелева. По-моему, впервые в истории нашего хоккея мы получили четырёх шведов в одном клубе. Раньше в КХЛ в основном делали легионерскую ставку на чехов, словаков или финнов. Но все мы видели последний чемпионат мира, когда сборные Чехии и Словакии откровенно разочаровали. А вот Швеция сыграла безупречно. Получается, Омск сработал на опережение. Отказ от чехов выглядит своевременным.В последние годы самые выученные хоккеисты и самые выученные сборные — шведские. Больше всего шведских легионеров в НХЛ, абсолютно по делу «Тре крунур» выиграли и последний чемпионат мира. В общем, четыре шведа — это не банда, а хоккейный ансамбль, который будет играть дружно и красиво. Если удастся Эверберга и Ко быстро адаптировать, то Омск может «выстрелить».

В Интернете много говорят о том, что СКА попытается компенсировать болезненную потерю связи Шипачёв — Дадонов приобретением дуэта из «Вашингтона» Орлов — Кузнецов. Очень хочется, чтобы это возвращение состоялось. Но верится в данный переход с большим трудом, всё-таки в нынешней ситуации два молодых и востребованных в НХЛ игрока вряд ли приедут в КХЛ даже за очень длинным рублём. Хотя такое возвращение было бы очень интересным.

Мне как спартаковцу интересней ситуация в родном клубе, где пока с сильными новичками всё не очень здорово. Но хорошо, что у наших оппонентов «армейцев» наконец-то возникла ясность в тренерском вопросе. Если говорить о новичках ЦСКА, то мне интересней всех ситуация с Капризовым. Думаю, что Капризов отыграет предстоящий сезон и возьмёт курс на НХЛ. Нужна лишь качественная тренерская работа, доверие. Под этим углом и буду смотреть за предстоящим сезоном ЦСКА», — цитирует Зимина Russia-Hockey.