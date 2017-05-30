Захаркин: в «Югре» будут тренеры Борщевский и Селивёрстов

Главный тренер команды Континентальной хоккейной лиги «Югра» Игорь Захаркин назвал ещё двух помощников, которые войдут в его штаб. Ими сталиНиколай Борщевский и Алексей Селивёрстов. Специалисты работали вместе с Захаркиным в «Салавате Юлаеве».

«В «Югре» будет мой ассистент Николай Борщевский, тренер по физподготовке Алексей Селивёрстов», – передаёт слова Захаркина «Бизнес Онлайн».

Ханты-мансийская команда в сезоне-2016/17 не попала в плей-офф, а «Салават Юлаев» под руководством Захаркина вылетел в первом раунде плей-офф.