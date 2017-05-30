Беттмэн: НХЛ однозначно не примет участие в ОИ-2018, это окончательно

Национальная хоккейная лига не примет участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом на пресс-конференции в PPG Paints Arena заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.

Не уровень Сочи. Почему Пхёнчхан недотягивает до Олимпиады-2014 Пхёнчхан обещал провести Игры-2018 на высочайшем уровне. Сейчас можно констатировать: все объекты готовы. А вот инфраструктура хромает.

«Мы уже объявили о своём решении шесть недель назад. За это время ничего не изменилось. НХЛ однозначно не примет участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Это окончательное решение.

Овечкин заявил, что в любом случае поедет на ОИ? Мы ожидаем, что ни один из игроков НХЛ не примет участие в Олимпийских играх 2018 года. Но я бы не хотел ввязываться в эти разговоры прямо сейчас», — заявил Беттмэн.