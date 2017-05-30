Салливан: «Питтсбург» сам от себя ожидал большего

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подвёл итоги первого матча финала розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (5:3). Действующий обладатель Кубка Стэнли упустил преимущество в три шайбы.

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«Понимаем, что должны играть лучше, что на определённых отрезках уступили сопернику, и сами от себя ожидали большего. Мы не показали своего лучшего хоккея. Но никого в раздевалке счёт не обманывает. Это то, что мы вынесли из игры. И мы постараемся грамотно отреагировать во втором матче», — передаёт слова тренера официальный сайт НХЛ.