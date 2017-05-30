Гюнцель: «Питтсбургу» повезло, потому что играл без нервов

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель подвёл итоги первого матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (5:3). Действующий обладатель Кубка Стэнли упустил преимущество в три шайбы, Гюнцель забил победный гол.

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«Оставалось только отправить шайбу в сетку, Каллен отлично сыграл. У нас было не так много времени, чтобы выйти вперёд. Нам повезло, потому что мы играли без нервов. Команды с характером часто побеждают», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.