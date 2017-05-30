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Мезин: Экстралига Беларуси деградировала, надо поднимать детский хоккей

30 мая 2017, вторник. 09:56. Хоккей

Прославленный белорусский вратарь, лучший голкипер ЧМ-2009, а ныне тренер Андрей Мезин высказал мнение, как вывести хоккей Беларуси из кризиса.

«Нужно поднимать детский хоккей, детские школы. Гораздо больше внимания уделять внутреннему хоккею. Наша Экстралига деградировала. Лет 10 назад она была конкурентоспособной, а сейчас только два-три клуба. Если игроки в эти команды не попадают, то идут в «Витебск», «Могилёв», где тренировочный процесс такой: есть команда — и есть команда. Ребята к 22 годам деградируют так, что идут на рынок или ещё куда. В итоге у нас нет достаточно толковых хоккеистов, которые могли бы играть в национальной сборной», – сказал Мезин в эфире канала «Беларусь 1».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Мезин
Новости. Хоккей
30 мая 2017, вторник
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