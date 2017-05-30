«Питтсбург» установил антирекорд НХЛ — не нанёс ни одного броска за период

«Питтсбург Пингвинз» не нанёс ни одного броска по воротам «Нэшвилл Предаторз» во втором периоде матча финала розыгрыша Кубка Стэнли (5:3). В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в финальной серии со счётом 1-0.

«Питтсбург» победил «Нэшвилл», не нанеся за 37 минут ни одного броска в створ

«Питтсбург» стал первой командой в истории финалов Кубка Стэнли, которая ни разу не смогла бросить по воротам соперника за один период. Об этом сообщает официальный «твиттер» Национальной хоккейной лиги.

Национальная хоккейная лига ведёт подобную статистику с сезона-1957/58.