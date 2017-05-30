«Автомобилист» обменял защитника Кивистё в «Йокерит»

Хоккейный клуб «Автомобилист» обменял права на защитника Томми Кивистё в «Йокерит». Взамен уральский клуб получит денежную компенсацию. Об этом информирует официальный сайт уральской команды. 29 мая официальный сайт КХЛ сообщил, что игрок принял квалификационное предложение уральского клуба.
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Защитник отыграл за «Автомобилист» два сезона, принял участие в 117 матчах на уровне Континентальной хоккейной лиги, набрав 12 (3+9) очков. Сезон-2016/17 финский хоккеист завершил с показателем полезности «-21».
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