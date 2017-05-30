Суббэн: «Нэшвиллу» надо перестроиться

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (3:5) в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Команда сумела отыграть три шайбы, но всё равно потерпела поражение.

«Нэшвилл» играл очень хорошо. Если честно, то у нас многое прекрасно получалось. Нам удавалось доставлять шайбу в чужую зону, много атаковать. Но теперь нам надо перестроиться и заново настроиться на второй матч. Серия будет длинной», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.