Давыдов — главный тренер «Челмета», Знарок и Никулин — ассистенты

Олег Давыдов назначен главным тренером челябинского «Челмета». Об этом сообщает в своём «твиттере» команда Континентальной хоккейной лиги «Трактор». «Челмет» является фарм-клубом «Трактора» в Высшей хоккейной лиге.

Сообщается также, что уже известны ассистенты Давыдова — этоИгорь Знарок и Валерий Никулин.

В сезоне-2016/17 «Трактор» попал в плйе-офф Континентальной хоккейной лиге, в первом раунде уступив «Барысу». «Челмету» не удалось пробиться в плей-офф Высшей хоккейной лиги — команда заняла 18-е место из 26 по итогам регулярного чемпионата ВХЛ.