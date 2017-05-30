Дэйли: НХЛ не позволит клубам самим решать, отпускать ли игроков на Олимпиаду

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли прокомментировал окончательное решение НХЛ об отказе от участия в Олимпийских играх 2018 года в Корее.

«Мы считаем, что ни один игрок НХЛ не примет участия в Олимпиаде. Политика лиги будет общей по отношению ко всем нашим участникам. Почему не оставить всё на откуп клубам, предоставив право решать самим? Потому что есть корпоративные интересы лиги. В регулярном чемпионате должны участвовать все команды. Соперничество в регулярном чемпионате очень важно», — приводит слова Дэйли Sportsnet.

Ещё не определено, смогут ли поехать в Пхёнчхан хоккеисты, играющие в АХЛ, но имеющие двусторонние контракты.