Экс-защитник «Локомотива» Холёс стал игроком «Фрибура»

Экс-защитник «Локомотива» Юнас Холёс принял предложение швейцарской команды «Фрибур Готтерлон». Об этом сообщают норвежские СМИ. Ранее стало известно, что хоккеист отверг предложения швейцарских команд «Лугано» и «Амбри-Пиотта».

Экс-защитник «Локомотива» Холёс отверг предложения двух швейцарских команд

Два последних сезона хоккеист провёл в чемпионате Швеции. Норвежский игрок известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге за ярославский «Локомотив». Холёс провёл в российской команде сезоны 2013-2014 и 2014-2015 годов. В общей сложности на счету игрока 134 матча в Континентальной хоккейной лиге и 38 очков.

Холёс провёл 39 матчей в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2010/11 за «Колорадо Эвеланш» и отметился 6 (0+6) очками.