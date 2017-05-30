Дацюк: хорошо, что «Детройт» не попал в плей-офф в этом сезоне

Капитан СКА и бывший нападающий «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк прокомментировал выступление «Детройта» в этом сезоне, а также рассказал об общении с владельцем команды Майком Иличем, ушедшим из жизни 10 февраля 2017 года.

«Майк Илич был замечательным человеком, честным по отношению к людям. Печально, что его не стало. Майк так много сделал для «Детройта», благодаря ему «Ред Уингз» достиг больших высот. Общались мы с ним не много, но впечатления от бесед с Майком остались исключительно приятные.

Неправильно говорить, что с моим уходом команда «Детройт» потеряла идентичность. Лицо осталось. Команда взяла курс на омоложение, сейчас много юных ребят в составе. Что не попали в плей-офф… считаю, это хорошо. Каждый сезон все говорили, попадёт ли «Детройт» в плей-офф, это такая ответственность. В итоге ты туда попадаешь, а потом… мы играли не ради попадания в плей-офф, а чтобы выиграть кубок», — сказал Дацюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.