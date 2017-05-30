Нападающий Шмелёв остаётся в «Спартаке»

Московский «Спартак» и нападающий Сергей Шмелёв заключили новый контракт. Об этом информирует официальный сайт команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между форвардом и красно-белыми рассчитано до 30 апреля 2019 года.

Предстоящий сезон станет для 23-летнего форварда третьим в составе красно-белых, в минувшем он провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 45 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков. Московская команда не сумела пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина второй сезон подряд.