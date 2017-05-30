Лукашенко переизбран на пост главы НОК, председатель ФХРБ Шапиро — заместитель

Президент Беларуси Александр Лукашенко переизбран на очередной срок на пост президента Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства. В Минске проходит очередное собрание НОК.

«Первым вице-президентом НОК избран заслуженный мастер спорта Андрей Асташевич. Вице-президентами НОК стали ректор Белорусского государственного университета физической культуры, заместитель председателя белорусской федерации гандбола Сергей Репкин, председатель ассоциации «Белорусская федерация хоккея» Семён Шапиро», — сообщили в пресс-службе белорусского президента.

В остав нового исполкома НОК также вошли директор СДЮШОР «Динамо» Дмитрий Басков, глава «Банка развития» Сергей Румас, первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, а также спортивные чиновники Валентин Боровок, Иван Тихон, гимнастка Любовь Черкашина, Юрий Швецов, глава Паралимпийского комитета Олег Шепель, глава белорусской теннисной федерации Антон Юспа.