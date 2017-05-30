Дацюк считает, что в России надо менять отношение детей к хоккею

Капитан СКА и бывший нападающий «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк поделился мнением о развитии детского хоккея в России.

«Можно много перечислять, что в России нужно сделать первым делом для улучшения ситуации в детском спорте, а что-то одно выделить сложно, что сразу изменит детский хоккей… Это касается и тренеров, и отношения родителей к своим детям, тренерам, а также самих хоккеистов, отношения самих детей к хоккею. Многих в спорт приводят родители и заставляют заниматься хоккеем. Но без желания самого ребёнка тяжело чего-то добиться. Пока он не осознает, для чего он пришёл на каток.

Насколько сильно Россия отстаёт от Америки в плане развития детского хоккея? В России с ситуацией я знаком поверхностно, о детском хоккее в Америке вообще не знаю.

У меня нет мечты сыграть с сыном в одной команде. Если он сам захочет и будет с удовольствием заниматься хоккеем, то тогда я его поддержу. Будет тяжело, но это будет его решение, а не моё», — сказал Дацюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.