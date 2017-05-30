Хёрнквист: «Нэшвилл» постоянно создавал моменты у наших ворот

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист прокомментировал победу в первом матче финала розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз». Действующий обладатель установил антирекорд НХЛ и упустил преимущество в три шайбы.

«Целью не было удержать преимущество. Старались нагружать Ринне, проводить время в чужой зоне, но у нас это не получилось. «Нэшвилл» постоянно убегал в быстрые атаки, долго контролировал шайбу, создавал моменты у наших ворот. Мы не можем позволить себе подобной роскоши в следующих матчах», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.