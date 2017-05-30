Защитник Шварны продлил контракт со «Слованом»

Хоккейный клуб «Слован» подписал новый контракт с защитником Иваном Шварны. Об этом сообщает официальный сайт словацкой команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два сезона.

В сезоне-2016/17 Шварны был ассистентом капитана словацкой команды. В 55 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на его счету три заброшенные шайбы и восемь голевых передач. Показатель полезности составил «-5». «Слован» не попал в плей-офф. Всего на уровне КХЛ на счету Шварны 39 очков в 246 матчах.