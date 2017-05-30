Моисеев: если попаду на сбор «Витязя», счастью не будет предела

Нападающий «Русских Витязей» Данила Моисеев рассказал о Кубке Чёрного моря, отпуске и планах на будущий сезон.

«Сочи – очень красивый город. Впечатления незабываемые, всё понравилось. Трудно выделить что-то одно. Весь турнир – это событие. Но, пожалуй, больше всего запомнилась последняя встреча, когда играли с командой Россия «Красные». Был настоящий накал! Мне позвонили утром, сказали, что нужно будет ехать в сборную. Честно говоря, сначала не поверил. Как то это было неожиданно. А потом такая радость! Её словами не описать. Такой всплеск эмоций!

Отдыхаю дома с родными и близкими мне людьми. Это, пожалуй, именно то, что нужно мне сейчас. Моря хватило в Сочи. А вот дома стараюсь побольше спать, вкусно кушать. И просто отдыхать, и мыслями тоже. Это важно: просто отвлечься от всего.

Моя задача работать. Я показал себя в сезоне. Что-то получалось, что-то нет. Но всегда стремился помогать команде. Конечно, если бы получилось стать одним из этих пятерых человек, кого «Витязь» возьмёт на сбор, – счастью не было бы предела. Боюсь упустить время. Оно очень быстро бежит. Вроде только-только сыграли матч-закрытие, а уже прошло больше месяца! Поэтому хочу его не потерять. Провести как можно больше дней рядом с любимой девушкой, родными в в Челябинске. Ведь я в понедельник из Сочи прилетел в Москву, а из столицы сразу улетел домой. А вот, пожалуй, самое главное, что нужно успеть, — это подготовиться к новому сезону. Мне почему-то кажется, что он будем самым важным для меня. Чувствую, что от него будет многое зависеть. И я не пожалею сил», — цитирует игрока официальный сайт «Витязя».