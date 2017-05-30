Т. Вудкрофт: не все высказываются, как Овечкин, потому не у всех есть возможности

Ассистент главного тренера «Виннипега» и сборной Швеции Тодд Вудкрофт прокомментировал заявление Гэри Бэттмена об окончательном решении НХЛ не ехать ОИ-2018.

«По-моему, это не финальное решение. По крайней мере, я надеюсь на это. Все понимают, что игроки хотят сыграть на Олимпиаде. Болельщики тоже хотят видеть хоккеистов из НХЛ на Олимпиаде. Увы, я не в том статусе чтобы высказывать мнение по этому вопросу. Давайте подождем окончательного решения. Почему только Овечкин прямо говорит о желании поехать в Корею?

Потому что это выходит за границы их возможностей. Тут от игроков и тренеров мало что зависит. Например, я хочу полетать на вертолете, но никак не могу сделать это сам. Также и с игроками и Олимпиадой», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.