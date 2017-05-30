Дацюк: мне трудно поверить, что игроков из НХЛ не будет на Олимпиаде

Капитан СКА Павел Дацюк прокомментировал заявление Гэри Бэттмена об окончательном решении НХЛ не ехать ОИ-2018, а также рассказал о своём восстановлении от травмы и чемпионском параде.

«У меня всё хорошо. Восстановление идёт медленно, но идёт. Планирую успеть восстановиться к началу предсезонки и готовиться к новому сезону вместе с командой.

Что касается чемпионского парада, я был удивлён, что пришло столько народу. Большое им спасибо! Это великолепные ощущения, которые надолго останутся в памяти. Ну и организация, конечно, великолепная была. Надеюсь, все остались довольны.

Мне трудно поверить, что игроков из НХЛ не будет на Олимпиаде. Надеюсь, всё ещё изменится. Конечно, если это всё-таки случится, Олимпийские игры немного потеряют, станут менее интересными. Когда собираются лучшие игроки на турнире, это здорово. Так лучше и для болельщиков, и для хоккеистов. Давайте будем верить в лучшее», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.