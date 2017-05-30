Брагин: видно, что все хотят попасть на МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин подвёл итоги Кубка Чёрного моря. В турнире принимали участие две сборных России, а также команды Латвии и Швейцарии.

«Просмотрели всех кандидатов в деле, в разных игровых ситуациях, протестировали ребят. Теперь каждый знает, кому над чем работать, чтобы подтянуть слабые места – в этом основной итог. Ведь кто-то из хоккеистов оправдал надежды, а кто-то не совсем. Сейчас по возвращении ещё раз проанализируем сочинский этап подготовки и будем определяться с кругом кандидатов на следующий турнир, который пройдёт в августе.

Одна из российских сборных уступила Латвии? Согласен с тренером команды Юрием Бабенко, который в своём комментарии после игры сказал, что надо уважать любого противника, сразу выходить на лёд с правильным настроем, ведь по ходу матча в этом компоненте сложно перестроиться.

Самое главное, что сбор получился очень полезным. Много работали над тактикой, и теперь все кандидаты в курсе наших игровых требований, построений. Это особенно важно для ребят, выступающих в Канаде, ведь с ними мы увидимся только на традиционной ноябрьской серии матчей со сборными канадских лиг, где минимум тренировочного процесса. А так, они приедут готовыми в тактическом плане, уже зная, как играет сборная.

Жаль, не все приехали в одинаковом физическом состоянии, так как многие уже были в отпуске. Но за 10 дней сбора более-менее привели всех в порядок к турниру. Все работали с желанием, видно, что все хотят попасть на чемпионат мира», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.