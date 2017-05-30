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Фазель: НХЛ сделает всё возможное, чтобы ни один игрок лиги не приехал на ОИ

30 мая 2017, вторник. 17:42. Хоккей

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал слова комиссара НХЛ Гэри Беттмэна о том, что игроки лиги точно не примут участия в ОИ-2018.

«Вы слышали, что сказал Беттмэн, его ответ: „Нет“. Если НОК какой-либо страны объявит об участии в Олимпиаде своего игрока, выступающего за переделами юрисдикции IIHF, он скажет „нет“. Он сделает всё возможное, чтобы не дать им этого сделать. IIHF ничего не может сделать, у нас ограниченный бюджет, который нам приходится тратить на развитие игры. У нас нет дополнительных денег на игроков НХЛ.

На данный момент я не вижу, что может изменить решение Беттмэна. Я могу сказать только за IIHF. На последних пяти Олимпиадах у нас был контакт, который включал в себя все вопросы по билетам, страховкам, транспорту, размещению игроков. Нам нечего обсуждать с Беттмэном, мы не можем изменить условия, которые были на протяжении последних Олимпиад», — цитирует Фазеля ТАСС.

Беттмэн: НХЛ однозначно не примет участия в ОИ-2018, это окончательно
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Гэри Беттмэн ОИ-2018 Рене Фазель НХЛ
Новости. Хоккей
30 мая 2017, вторник
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