Фазель: НХЛ сделает всё возможное, чтобы ни один игрок лиги не приехал на ОИ

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал слова комиссара НХЛ Гэри Беттмэна о том, что игроки лиги точно не примут участия в ОИ-2018.



«Вы слышали, что сказал Беттмэн, его ответ: „Нет“. Если НОК какой-либо страны объявит об участии в Олимпиаде своего игрока, выступающего за переделами юрисдикции IIHF, он скажет „нет“. Он сделает всё возможное, чтобы не дать им этого сделать. IIHF ничего не может сделать, у нас ограниченный бюджет, который нам приходится тратить на развитие игры. У нас нет дополнительных денег на игроков НХЛ.



На данный момент я не вижу, что может изменить решение Беттмэна. Я могу сказать только за IIHF. На последних пяти Олимпиадах у нас был контакт, который включал в себя все вопросы по билетам, страховкам, транспорту, размещению игроков. Нам нечего обсуждать с Беттмэном, мы не можем изменить условия, которые были на протяжении последних Олимпиад», — цитирует Фазеля ТАСС.

Беттмэн: НХЛ однозначно не примет участия в ОИ-2018, это окончательно