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Болельщик «Нэшвилла» был удалён с арены «Питтсбурга» за бросок сома на лёд

30 мая 2017, вторник. 18:36. Хоккей

Во время первого матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли-2017 между «Питтсбург Пинвинз» и «Нэшвилл Предаторз» (5:3) болельщик «хищников» бросил на лёд сома.

Рыба была брошена на лёд в начале второго периода и вызвала остановку встречи на несколько минут. Фанат, бросивший рыбу, был выведен охраной со стадиона. Как сообщали СМИ Питтсбурга, болельщик позже был арестован полицией по обвинению в хулиганстве, но позже он сам опроверг эту информацию в «Твиттере».

Традиция бросать на лёд сомов появилась в Нэшвилле в 2003 году, когда команда впервые пробилась в плей-офф. Вероятно, болельщики команды взяли в пример «Детройт Ред Уинз», фанаты которого в играх на вылет бросают на лёд осьминогов.

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Фото: NBC Sports
Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
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Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Фото
Новости. Хоккей
30 мая 2017, вторник
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