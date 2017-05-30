Болельщик «Нэшвилла» был удалён с арены «Питтсбурга» за бросок сома на лёд

Во время первого матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли-2017 между «Питтсбург Пинвинз» и «Нэшвилл Предаторз» (5:3) болельщик «хищников» бросил на лёд сома.



Рыба была брошена на лёд в начале второго периода и вызвала остановку встречи на несколько минут. Фанат, бросивший рыбу, был выведен охраной со стадиона. Как сообщали СМИ Питтсбурга, болельщик позже был арестован полицией по обвинению в хулиганстве, но позже он сам опроверг эту информацию в «Твиттере».



Традиция бросать на лёд сомов появилась в Нэшвилле в 2003 году, когда команда впервые пробилась в плей-офф. Вероятно, болельщики команды взяли в пример «Детройт Ред Уинз», фанаты которого в играх на вылет бросают на лёд осьминогов.

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