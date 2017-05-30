Дэйли: возможность участия игроков НХЛ в ОИ-2018 пока не определена

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли прокомментировал слова комиссара НХЛ Гэри Беттмэна о том, что игроки лиги точно не примут участия в ОИ-2018. Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель также отметил, что заокеанская лига сделает всё возможное, чтобы не допустить участия даже отдельных хоккеистов лиги в ОИ.



«Возможность участия игроков НХЛ в Олимпиаде пока не определена. Точные параметры и правила участия будут обсуждать позднее», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Фазель: НХЛ сделает всё возможное, чтобы ни один игрок лиги не приехал на ОИ