Московское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Лазушиным

Руководство хоккейного клуба «Динамо» (Москва) и голкипер Александр Лазушин расторгли контракт по инициативе клуба, информирует официальный сайт команды.



Голкипер Александр Лазушин выступал за московское «Динамо» с сезона-2012/2013. В минувшем сезоне Александр провёл 23 игры (1239 минут), одержав 12 побед, две из которых сухие, и отразил 516 бросков из 561. Коэффициент надежности вратаря составляет 2.18 при 92% отраженных бросков по воротам.



Ранее голкипер выступал за новокузнецкий «Металлург» и «Локомотив».

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