Занковец: Боченски — один из сильнейших легионеров в истории КХЛ, лидер на льду

Экс-главный тренер «Барыса», сборных Беларуси и Казахстана Эдуард Занковец поделился мнением о завершении карьеры нападающего Брэндона Боченски.

«Безусловно, он мог бы ещё поиграть. В минувшем сезоне Брэндон находился в хорошей форме. Конечно, у него были травмы, но я бы не сказал, что из-за них он мог закончить карьеру. О причинах ухода из хоккея Боченски лучше ответит сам.

Можно ли назвать Боченски сильнейшим легионером в истории КХЛ? Одним из сильнейших — точно. Брэндон был лидером на льду и в раздевалке. На своём примере он показывал, как хоккеист должен вести за собой команду, брать на себя ответственность в тяжёлые моменты, выходить на лёд, несмотря на травмы, особенно на закате карьеры. Именно благодаря этим качествам он входит в когорту лучших иностранных хоккеистов нашей лиги", — цитирует Боченки Шайба.kz.