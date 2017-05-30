«Вашингтон» не планирует обменивать Овечкина или лишать его капитанской повязки

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал призывы болельщиков обменять капитана команды нападающего Александра Овечкина.



«Многие люди ждут серьёзной сделки с участием Овечкина. Мне кажется, что правильнее будет внимательно посмотреть на его игру и сказать, что подобный вариант развития событий невозможен. Александр – огромная часть нашей истории, он — большая часть нашего клуба. Он слишком большая фигура для «Вашингтона», чтобы так просто прийти и сказать: «Давайте его обменяем, вот только на кого?» Я не думаю, что наша организация может так рассуждать. Возможно, в какой-то момент такой момент настанет, но я понятия не имею, когда и как это случится. У Овечкина есть масса различных успехов в «Кэпиталз», он часть истории нашего клуба, и он готов двигаться вперёд. Обмен Овечкина сейчас не соответствует интересам клуба. Лишать его капитанства мы также не планируем», — приводит слова Маклеллана журналист АР Стивен Уайно.