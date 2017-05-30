«Спартак» ищет центрфорварда и защитника, заменой Гилроя на Лаюнена клуб доволен

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев поделился мнением о селекционной работе клуба.



«Мы стараемся усилиться, но, главное, что остался костяк команды. Я хорошо знаю молодёжь ещё по «Атланту», остались Лещенко, Шмелёв. Жаль, что уехал Дыбленко, но это его право, он выбрал свой путь. Уже собран состав, но усиление будет, по легионерам всё закрыто. Доволен заменой Гилроя на Лаюнена. Думаю, что в обороне Вилле даже полезнее. На данный момент нам нужен центральный нападающий и один защитник, будут хорошие приобретения», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Епанчинцев: думаю, что «Спартаку» не грозит исключение из КХЛ, выполним задачу