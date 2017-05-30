«Спартак» определился с планом предсезонной подготовки

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал, как клуб будет готовиться к новому сезону.



«1-2 июля у команды медосмотр, 3 июля мы улетаем в Чехию на двухнедельный сбор в Либерец. Потом три дня пауза, и летим на сборы под Вену, там 10 дней, и уже меньше народу возьмём с собой. По возвращении у нас турнир в Нижнем Новгороде, а затем Кубок мэра Москвы, ещё проведём товарищеские матчи в Чехии со «Слованом» и с нашим фарм-клубом «Химиком». По датам пока сказать не могу, скорее всего, 12-13 июля», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Епанчинцев: думаю, что «Спартаку» не грозит исключение из КХЛ, выполним задачу